Червиченко назвал идиотским решением исключить Захаряна из рейтинга Goal

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал портал Goal.com, из-за того, что ресурс исключил российского полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Слава богу, что мы живём в другом мире. Весь этот идиотизм с их ЛГБТ-игрушками, вылизыванием ботинок, поклонением перед неграми и другими вещами, мы в нём не участвуем. А то, что они там сходят с ума и бесятся, мы повлиять никак не можем», - приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, утром, 23 марта портал Goal.com убрал 18-летнего полузащитника из рейтинга самых перспективных молодых футболистов.

Захарян занимал 11-ю строчку в рейтинге, в данный момент вместо его фамилии гласит надпись: Player missing (игрок отсутствует).

Молодой футболист заигран за основной состав «Динамо» с 2020 года. За это время он провел в футболке бело-голубых 30 матчей и отличился шестью голами.

В текущем сезоне «Динамо» после 22 туров идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков.