Гендиректор «Рубина»: «Большинство легионеров уедет, они эти деньги легко получат в другой лиге»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов считает, что большинство легионеров летом покинет РПЛ.

Сайманов сказал «Чемпионату», что сейчас трудно прогнозировать о возможном отъезде легионеров. Тот же Дрейер сначала говорил, что не собирается, но через два дня уехал.

По словам функционера, молодой, перспективный легионер с небольшой зарплатой может заработать те деньги, которые платят российские команды, уже в любой другой лиге.

В чемпионате России «Рубин» потерпел три поражения в возобновившемся чемпионате, обыграв только «Ахмат». Команда Леонида Слуцкого располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.