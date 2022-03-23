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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк рассказал, по какой схеме надо играть чемпионат России эксклюзив

23 Марта 2022 • 16:20 Комментировать (1)

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал для «Евро-Футбол.Ру» отказ РФС увеличивать количество команд в чемпионате России, а также выдвинул свою идею проекта реформирования схемы розыгрыша РПЛ.

«Если не увеличивают количество команд, тогда нужно играть в два круга и команды поделить на три группы. В первой шестерке играть в два круга. И другие команды в количестве четырех команд играют тоже в два круга. Похожая схема практикуется в Бельгии и тогда количество игр увеличивается. Если решили не за счет увеличения команд, то значит нужно за счет увеличения игр в календаре.

Требуется сделать в регламенте новую формулу, и, я считаю, что нужно играть в два круга, потом первая шестерка играет между собой в два круга. Тогда ЦСКА с «Зенитом» будут играть 4 раза, «Динамо» с «Сочи» тоже четыре раза сыграют за сезон. И тогда это будет интересно. И тогда доходы будут, телевидение платить будет. Потому что это первая шестерка, они должны зарабатывать больше денег. А в остальных двух группах последние две команды играют с ФНЛ за стыки – получается, количество игр увеличится», – заявил Селюк в интервью Евгению Копачеву.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк
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