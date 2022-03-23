Известный агент Алексей Сафонов в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение исполкома РФС, отказавшегося расширять РПЛ до 18 команд.

«Как у нас начинался регламент? Разве командам, которые сейчас идут на 3-4 местах в ФНЛ сказали, что у них не будет шансов в переходных играх? Я считаю, что надо искать какой-то компромисс.

Если расширять лигу, то нужно, чтобы последние две команды из РПЛ играли должны играть переходные матчи для сохранения хоть какого-то спортивного принципа.

Может ли руководство лиги вернуться к рассмотрению об увеличении количества команд? Сейчас никто не сможет дать какой-либо прогноз. Сейчас в хоккее нашей команде дали бан на два года, поэтому, я думаю, и в футболе тоже будет что-то подобное.

Мы всегда говорим, что спорт – вне политики. Но, приезжают на паралимпиаду наши спортсмены, ребята еле добираются. Мне так неприятно становится от этого… Хорошо, что у нас сделали альтернативу, приехали белорусские спортсмены, из Казахстана. Так не делается, люди готовились четыре года. Ладно мы там… две ноги, две руки.

В любом случае, я высказываюсь за спортивный принцип. Если команды, которые внизу знали бы, что не вылетят… у нас чемпионат на какой волне закончится? А сейчас последние команды будут цепляться и за «Зенит», и со «Спартаком» будут бороться, и с «Локомотивом». Чемпионат закончится, а дальше уже принимайте решения, – заявил Сафонов в интервью Евгению Копачеву.