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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен может вернуться в АПЛ, им интересуется «Вест Хэм»

23 Марта 2022 • 14:47 Комментировать

Защитник Деян Ловрен может вернуться в АПЛ. Игрок попал в сферу интересов «Вест Хэма», сообщает Liverpool World.

Тем не менее, если «молотки» собираются подписать футболиста как можно раньше, сделать это нужно успеть до 7 апреля.

Ловрен был связан с «Вест Хэмом» в начале этого месяца. Команда Дэвида Мойеса продолжает выступать в Лиге Европы и борется за попадание в четверку лучших в Премьер-лиге.

32-летний игрок в России за «Зенит», поэтому он может воспользоваться решением ФИФА и перейти в клуб АПЛ. В этом сезоне в чемпионате России Ловрен сыграл 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вест Хэм Деян Ловрен
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