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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РФС не поддержал идею моратория на вылет команд из РПЛ

23 Марта 2022 • 14:06 Комментировать

Представители исполкома РФС всё же приняли решение проголосовать против введения моратория на вылет из элитного дивизиона по итогам этого сезона.

Исполком РФС не поддержал идею РПЛ о моратории на вылет из РПЛ, так что две команды по итогам этого сезона покинут элитный дивизион, а 13-е и 14-е место будут проводить стыковые матчи с представителями ФНЛ, которые заняли третье и четвёртое место у себя в турнире.

На данный момент в зоне вылета в РПЛ идут подмосковные «Химки» и «Уфа», а в зоне стыковых матчей находятся «Урал» и тульский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Исполком РФС
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