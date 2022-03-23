РФС не поддержал идею моратория на вылет команд из РПЛ

Представители исполкома РФС всё же приняли решение проголосовать против введения моратория на вылет из элитного дивизиона по итогам этого сезона.

Исполком РФС не поддержал идею РПЛ о моратории на вылет из РПЛ, так что две команды по итогам этого сезона покинут элитный дивизион, а 13-е и 14-е место будут проводить стыковые матчи с представителями ФНЛ, которые заняли третье и четвёртое место у себя в турнире.

На данный момент в зоне вылета в РПЛ идут подмосковные «Химки» и «Уфа», а в зоне стыковых матчей находятся «Урал» и тульский «Арсенал».