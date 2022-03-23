Исполком РФС не поддержал предложение РПЛ по расширению лиги

Представители исполкома РФС приняли решение не поддерживать предложение руководителей РПЛ по поводу возможного расширения лиги.

Руководство РПЛ предлагало расширить лигу с 16 до 18 команд, что помогло бы заполнить пробелы в календаре, которые возникли из-за санкций по отношению к российским клубам, которым теперь запрещено играть в еврокубках. Исполком РФС же принял решение не поддерживать эту идею по расширению лиги.

Напомним, что на данный момент в российском элитном дивизионе выступают 16 команд.