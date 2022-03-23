Колосков считает правильной идею расширения РПЛ до 18 команд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного расширения РПЛ.

Колосков сказал ТАСС, что он всегда был против расширения элитного дивизиона, так как у нас в стране не так много сильных команд со стабильным финансированием, но сейчас ситуация сильно изменилась. Экс-глава РФС отметил, что руководители РПЛ сейчас двигаются в правильном направлении, так что расширение лиги выглядит вполне логичным шагом.

Напомним, что представители РПЛ предлагают в ближайшее время расширить лигу с 16 до 18 команд.