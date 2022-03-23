Кавазашвили высказался по поводу исключения Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу исключения полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков мира.

Кавазашвили сказал Sport24, что это очень глупое решение, которое выставляет создателей этого рейтинга полными ******** [чудаками]. Экс-голкипер отметил, что Захарян своей игрой ещё заставит всех их пожалеть о таком поступке. Эксперт добавил, что действительно талантливого молодого игрока убрали из рейтинга только потому, что он гражданин России.

Напомним, что имя Захаряна пропало из списка топ-50 лучших молодых футболистов по версии издания Goal.