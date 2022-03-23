Билялетдинов высказался против моратория на вылет из РПЛ

Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ.

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что никакой мораторий на вылет из элитного дивизиона не нужен. Тренер отметил, что нельзя вот так ломать регламент прямо по ходу сезона. Бывший наставник «Рубина» добавил, что командам не нужно жаловаться на уход легионеров, а играть теми, кто есть.

Напомним, что некоторые команды РПЛ активно поддерживают введение моратория на вылет из элитного дивизиона в этом сезоне.