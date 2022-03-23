Сёмин высказался о возможном уходе Кварацхелии из РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного отъезда из РПЛ грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Сёмин сказал «Р-Спорт», что сейчас вообще очень сложно предугадать, кто из иностранных футболистов вернётся в российские клубы после паузы на матчи сборных, а кто не вернётся. Опытный специалист отметил, что для нашего чемпионата Хвича очень заметный и квалифицированный игрок, уход которого станет потерей для РПЛ.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Кварацхелия может не вернуться в казанский «Рубин» после паузы на матчи сборных.