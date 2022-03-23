Кафанов: Хочется, чтобы Селихов побыстрее восстановился и дал повод для нового вызова в сборную

Тренер вратарей российской сборной Виталий Кафанов поделился с журналистами своим мнением по поводу травмы голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Кафанов сказал, что был очень рад поработать с Селиховым, хоть и не так долго. Тренер отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы Александр побыстрее восстановился после травмы и своей игрой в «Спартаке» дал повод для нового вызова в национальную команду.

Напомним, что сегодня Александр Селихов вынужден был покинуть расположение сборной России из-за травмы спины.