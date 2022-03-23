Врач российской сборной рассказал о травме Селихова

Врач сборной России Владимир Хайтин рассказал журналистам о травме голкипера «Спартака» Александра Селихова, из-за которой игрок вынужден был покинуть расположение национальной команды.

Хайтин сказал, что у 27-летнего голкипера после медицинского обследования были выявлены проблемы со спиной. Тренерский штаб сборной после консультации с медиками принял решение не рисковать здоровьем голкипера и отправить его обратно в расположение клуба, где Александр будет восстанавливаться и готовиться к предстоящим поединкам РПЛ.

Напомним, что до этого была информация о том, что Селихов во время одной из тренировок почувствовал сильные боли в спине.