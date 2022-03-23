Вратарь «Спартака» покинул расположение сборной России

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вынужден был покинуть расположение национальной команды.

Как сообщает пресс-служба сборной, 27-летний российский футболист почувствовал боли в спине во время одной из тренировок. По этой причине Селихов был вынужден покинуть расположение национальной команды и вернуться в московский клуб. Напомним, что тренировочный сбор российской сборной проходит с 21 по 27 марта в Москве.

В этом сезоне Александр Селихов провёл в российском чемпионате десять поединков.