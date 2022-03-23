Лещенко высказался по поводу исключения Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков мира

Известный российский артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с журналистами своим мнением по поводу исключения молодого полузащитника «сине-белых» Арсена Захаряна из топ-50 лучших молодых игроков по версии портала Goal.

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что это всё глупо и несправедливо, ведь спорт и культура всегда были вне политики, но в последнее время всё изменилось. Артист отметил, что Захаряну всё это в ближайшее время вряд ли пригодится.

Напомним, что изначально Арсен Захарян занимал в топе 11-ю строчку, но в данный момент вместо фамилии полузащитника «Динамо» стоит надпись «нет игрока».