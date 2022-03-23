Мамаев и Жирков близки к возвращению в строй

Опытные российские полузащитник «Химок» Павел Мамаев и Юрий Жирков в ближайшее время вернутся в строй после повреждений.

По информации «Р-Спорт», Мамаев и Жирков близки к тому, чтобы вернуться в строй в скором времени. Оба игрока должны на днях приступить к тренировкам в общей группе. Вопрос по поводу их участия в следующем матче РПЛ будет принято тренерским штабом «Химок» после совета с клубными врачами.

Напомним, что Павел Мамаев провёл в составе подмосковного клуба одну встречу, а Юрий Жирков сыграл в двух матчах.