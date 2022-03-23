Клубы Серии А не будут подписывать игроков из РПЛ

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньятти рассказал журналистам о том, что клубы Серии А не будут подписывать игроков из Российской Премьер-лиги.

Ваньятти сказал «Спорт-Экспрессу», что клубы элитного итальянского дивизиона достигли между собой джентльменского соглашения, так что в ближайшее время команды Серии А не будут подписывать футболистов из РПЛ.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может перебраться в «Наполи». На данный момент в Серии А выступают два российских игрока - Алексей Миранчук и Александр Кокорин.