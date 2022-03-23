Малафеев поддержал расширение РПЛ

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с журналистами поддержал идею расширения Российской Премьер-лиги.

Малафеев сказал «Спорт-Экспрессу», что расширение элитного дивизиона позволит проводить больше матчей, да и другие регионы получат развитие футбола, так как интерес к РПЛ в нашей стране намного выше, чем к ФНЛ. Вячеслав отметил, что в условиях отсутствия еврокубков подобное решение выглядит вполне удачным.

Напомним, что представители РПЛ предлагают со следующего сезона расширить лигу с 16 до 18 команд.