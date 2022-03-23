Президент РПЛ обратился к Зареме и Слуцкому по поводу критики арбитров

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц обратился к Зареме Салиховой и Леониду Слуцкому по поводу публичной критики арбитров.

Хачатурянц сказал «РБ-Спорт», что без эмоций футбола не бывает, но публично критиковать кого-то с переходом на личности просто непозволительно. Президент РПЛ отметил, что он не против критики, но только в том случае, если они адекватная и конструктивная.

Напомним, что Леонид Слуцкий недавно жёстко раскритиковал арбитра Виталия Мешкова и назвал его судейство позорным. Зарема Салихова же высказывалась по поводу работы арбитра Евгения Кукуляка в матче между «Спартаком» и «Краснодаром».