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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Без легионеров российские футболисты могут надеть корону» эксклюзив

23 Марта 2022 • 10:03 Комментировать

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, как скажется на российском футболе отток легионеров.

- С одной стороны, те наши пацаны, которые сидели на заменах, встрепенутся, у них будет больше шансов показать себя. Но намного футбольный аппетит у них не вырастет. Вообще-то это плохо, что уезжают иностранцы. Всё равно, как бы то ни было, российские футболисты стремились к уровню хороших легионеров.

С этим лимитом более-менее сильные российские игроки могли выкручивать руки руководителям клубов, а когда легионеров останутся единицы, они могут вообще надеть корону и думать в духе «да неужели меня туда не возьмут или не поставят?».

У нас и так было мало сильных российских футболистов, а без легионеров потребность в них вырастет в два раза. Да, какой-то прогресс у наших ребят будет, но внутри страны. А на европейском уровне, если всё будет дальше так продолжаться, они, к сожалению, никак себя проявить не смогут.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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