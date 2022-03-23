Тренер «Крыльев Советов» выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал журналистам, что полностью поддерживает расширение Российской Премьер-лиги.

Осинькин сказал Metaraitings.ru, что он выступает за расширение элитного дивизиона до 18 команд, ведь при нынешнем календаре будет мало матчей и летом нужно заполнять свободное время играми. Тренер отметил, что он не знает, каким образом будет проходить расширение, ведь это уже не его работа.

Напомним, что некоторые команды РПЛ поддерживают расширение лиги с 16 до 18 команд.