Защитник «Динамо» рассказал, против кого ему сложнее всего играть в РПЛ

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела рассказал журналистам о том, против каких футболистов ему сложнее всего играть в РПЛ.

Варела сказал, что российский чемпионат намного сложнее датского, где он играл до этого, ведь здесь в матче с любым соперником вполне можно потерять очки. Гильермо отметил, что сложнее всего ему играть против Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» и Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина». Защитник добавил, что стиль игры обоих футболистов остался у него в памяти.

Напомним, что Варела в этом сезоне провёл в российской лиге 17 матчей и отметился двумя результативными передачами.