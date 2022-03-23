Футбольный агент Андрей Созин в интервью сетевому изданиюрассказал о ситуации с легионерами в чемпионате России, а также оценил летние перспективы в этом вопросе.

«Те, кто хочет играть на высоком уровне уедут. Игроки сборной, конечно должны уехать. Ну как игрок сборной Бразилии Клаудиньо будет расти в РПЛ? С кем? Со «Строгино» условным играть?

Как долго все кричали, что мы хотим играть без легионеров, ну давайте! Посмотрим. Наши мальчишки должны играть!» – заявил Созин в интервью Евгению Копачеву.