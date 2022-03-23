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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Созин: «Все кричали, что мы хотим играть без легионеров – ну, давайте» эксклюзив

23 Марта 2022 • 16:00 Комментировать
Сочи
...
Зенит
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03.04 19:00
Футбольный агент Андрей Созин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ситуации с легионерами в чемпионате России, а также оценил летние перспективы в этом вопросе.

«Те, кто хочет играть на высоком уровне уедут. Игроки сборной, конечно должны уехать. Ну как игрок сборной Бразилии Клаудиньо будет расти в РПЛ? С кем? Со «Строгино» условным играть?

Как долго все кричали, что мы хотим играть без легионеров, ну давайте! Посмотрим. Наши мальчишки должны играть!» – заявил Созин в интервью Евгению Копачеву.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Созин
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