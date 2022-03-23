Боссы «Реал Сосьедада» уже связывались с агентом Шиманьского

Руководители «Реал Сосьедада» очень хотят подписать контракт с польским полузащитником московского «Динамо» Себастьяном Шиманьски.

По информации As, боссы испанской команды уже связывались с агентом 22-летнего польского футболиста по поводу возможного трансфера этим летом. Представители «Сосьедада» видят в Себастьяне замену Микеля Оярсабалю, который недавно на тренировке порвал кресты и на долгий срок выбыл из строя.

Напомним, что в этом сезоне Себастьян Шиманьски провёл в российском чемпионате 20 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал восемь ассистов.