Орлов: Пусть Зарема выступает в салонах красоты

Известный российский комментатор Геннадрий Орлов в разговоре с журналистами довольно жёстко высказался по поводу Заремы Салиховой.

Орлов сказал в эфире «Радио Зенит», что супруга владельца «Спартака» никогда не играла в футбол и не была тренером, но ей очень хочется заниматься футбольной аналитикой. Комментатор отметил, что Зарема должна выступать в салонах красоты и рассказывать о футболе своим подружкам.

Напомним, что Зарема Салихова достаточно часто критикует работу руководителей РПЛ и работу арбитров.