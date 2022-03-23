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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Пусть Зарема выступает в салонах красоты

23 Марта 2022 • 08:50 Комментировать (1)

Известный российский комментатор Геннадрий Орлов в разговоре с журналистами довольно жёстко высказался по поводу Заремы Салиховой.

Орлов сказал в эфире «Радио Зенит», что супруга владельца «Спартака» никогда не играла в футбол и не была тренером, но ей очень хочется заниматься футбольной аналитикой. Комментатор отметил, что Зарема должна выступать в салонах красоты и рассказывать о футболе своим подружкам.

Напомним, что Зарема Салихова достаточно часто критикует работу руководителей РПЛ и работу арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Зарема Салихова
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