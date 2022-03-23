Тюкавин: «Динамо» будет биться с «Зенитом» за титул до конца

Российский нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с журналистами заявил о том, что московская команда ещё поборется с «Зенитом» за чемпионский титул в этом сезоне.

Константин сказал, что сейчас находится в прекрасной форме и готов проявить себя на тренировках сборной России и в матчах за «Динамо». Тюкавин отметил, что столичный клуб будет биться с «Зенитом» за первую строчку до самого конца.

Напомним, что Константин Тюкавин в этом сезоне провёл в российском чемпионате 22 встречи, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.