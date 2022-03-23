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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известный футбольный портал исключил российского игрока из символической сборной из-за политической мотивации

23 Марта 2022 • 00:39 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
03.04 14:00

Продолжаются гонения на российских футболистов в Европе - и это происходит даже на уровне символических сборных. Так, портал Goal включил было российского хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в символическую сборную лучших молодых футболистов мира, родившихся после 1-го января 2003 года, однако затем исключил его из топ-11, мотивировав это последними внешнеполитическими событиями в Восточной Европе. Место Захаряна на поле осталось с подписью «нет игрока».

Захарян родился 26 мая 2003 года, он перебрался в «Динамо» в 2017 году, а с 2020 уже привлекается во взрослую команду клуба. В прошлом году провел четыре матча за сборную России.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
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Сегодня, 23 Марта
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