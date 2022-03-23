Известный футбольный портал исключил российского игрока из символической сборной из-за политической мотивации

Продолжаются гонения на российских футболистов в Европе - и это происходит даже на уровне символических сборных. Так, портал Goal включил было российского хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в символическую сборную лучших молодых футболистов мира, родившихся после 1-го января 2003 года, однако затем исключил его из топ-11, мотивировав это последними внешнеполитическими событиями в Восточной Европе. Место Захаряна на поле осталось с подписью «нет игрока».

Захарян родился 26 мая 2003 года, он перебрался в «Динамо» в 2017 году, а с 2020 уже привлекается во взрослую команду клуба. В прошлом году провел четыре матча за сборную России.