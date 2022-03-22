Петржела: «Семак может тренировать любой клуб АПЛ»

Чешский тренер Властимил Петржела лестно высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак, наверное, лучший тренер в России. В будущем он может тренировать любой клуб АПЛ, главное – знать английский язык», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После двадцати двух туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая идущее следом «Динамо» на пять зачетных баллов.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, за это время он трижды становился чемпионом России, один раз побеждал Кубок России и дважды Суперкубок России. Наставник питерцев дважды признавался лучшим тренером года по версии РФС.