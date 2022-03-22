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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

У «Химок» нет проблем с финансами, клуб доиграет сезон

22 Марта 2022 • 20:54 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что у подмосковного клуба нет финансовых проблем.

«С финансированием у «Химок» все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть этот сезон», - цитирует Терюшкова sport24.

«Химки» занимают последнее место в российской Премьер-лиге после двадцати двух туров, отставание от тульского «Арсенала», идущего четырнадцатым, составляет всего лишь два зачетных балла.

Ближайший матч «Химки» проведут в пятницу, первого апреля, соперником подмосковного клуба станет «Рубин», встреча пройдёт в Казани. Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Роман Терюшков
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