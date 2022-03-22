У «Краснодара» нет финансовых проблем, клуб доиграет сезон в РПЛ

На сегодняшний день у «Краснодара» присутствуют финансовые сложности, но существование клуба никто не ставит под угрозу.

«Южане» обязательно доиграют текущий сезон в РПЛ и начнут следующий.

Следует отметить, что ранее СМИ писали о существенных сложностях, с которыми столкнулся «Краснодар» после введения санкций против Сергея Галицкого. Большая часть средств бизнесмена была заблокирована за рубежом, но денег в России предостаточно. Команда будет продолжать выступления, о чем сообщило издание «Чемпионат».