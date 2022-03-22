Кто может не доиграть сезон в чемпионате России

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц заявил, что некоторые клубы могут не доиграть сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто это может быть.

Из-за известных обстоятельств российский футбол оказался в очень тяжёлой ситуации. Как заявил президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц, есть риск, что некоторые клубы могут не доиграть текущий сезон. Правда, названия озвучены не были, так что остаётся пока гадать, какие именно.

«Краснодар»

Почти всем первым на ум пришёл клуб с юга страны. По данным медиа, ситуация «Краснодара» крайне тяжёлая. Это частный клуб, который Сергей Галицкий финансирует самостоятельно. Он недавно высказывал идею, что хочет создать некий фонд, который будет зарабатывать средства, чтобы клуб не зависел лично от него. Это была перспектива, которую быстро реализовать не удалось.

Сообщается, что основная сложность заключается в том, что большая часть средств Галицкого находится за рубежом. В текущей ситуации у бизнесмена просто нет доступа к ним. Комментатор Константин Генич делился инсайдом, что «Краснодар» вынужден сдавать в аренду манежи, построенные для академии.

Косвенно слухи о проблемах клуба подтверждает информация, что недавно с игроками подписывались соглашения о снижения зарплаты. При этом все легионеры уже давно уехали. Остаётся лишь надеяться, что самобытный коллектива с юга всё же сумеет выжить.

«Уфа»

О сложностях «Уфы» с деньгами сообщалось на протяжении всего сезона. Башкирской клуб пытался зарабатывать на продаже футболистов, но выстроить бизнес-модель, которая позволила бы безбедно существовать, не получилось.

Вероятно, в сложившихся обстоятельствах руководство Республики Башкортостан может начать экономить именно на футбольном клубе. Прямых подтверждений этому пока не было. Однако логично предположить, что Хачатурянц волнуется за финансовое положение клуба, которое и до всех известных событий было довольно тяжёлым.

«Химки»

Ещё одним клубом из зоны риска считаются «Химки». В подмосковном клубе дела в последнее время также идут не лучшим образом. В частности, проскакивала информация, что Игоря Черевченко, могли и не поменять на Сергея Юрина, потому что денег на неустойку не было. Правда, в этом случае всё в итоге решилось.

Тем не менее есть подозрение, что у «Химок» ситуация и так была сложной, а нынешние обстоятельства могли её лишь ухудшить. Остаётся лишь ждать какой-то информации, которая подтвердит или опровергнет это.

«Ростов»

В России давно говорится о том, что в футбол должны прийти частные деньги, а государственные – уйти. В обычной жизни это нормальная практика, но в нынешней кризисной ситуации это может стать проблемой. Всё же частные лица могут переправить денежные потоки на основный бизнес, принеся в жертву непрофильные активы.

В «Ростове» 50% средств приносит частный инвестор. Периодически появляются новости о его возможном выходе из проекта. Пока все подобные сообщения опровергались, но текущая ситуация может всё изменить. Хочется верить, что возвращение Валерия Карпина является гарантом стабильности «Ростова».

Роман Андреев