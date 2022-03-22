«К великому сожалению, профессиональных людей не слушают, которые знают, что надо делать. Нужно всегда придерживаться мнения президентов клубов. Тем более, если большинство хочет.
Я тоже думаю, что в чемпионат можно добавить еще две команды. Было бы логично, чтобы последние две команды сражались за прописку в лиге с 3-4 командой ФНЛ.
Но РФС главный орган, поэтому он решает все. Ничего страшного нет, что 18 команд. Набрать можно у нас много команд, игроков. Я не думаю, что нужно много времени, чтобы футболист подготовился к высшей лиге. Много талантливых ребят, которых нужно доводить до ума.
Проблема российского футбола – подготовка футболиста. До 18 лет ими ещё занимаются, а дальше прогресса нет. Чья это проблема? Это всех касается: и РФС, и клубов – всех, кто задействован. У нас это самое слабое звено – подготовка игроков», – заявил Тарханов.