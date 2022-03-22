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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов – об увеличении команд в РПЛ: «Профессиональных людей не слушают» эксклюзив

22 Марта 2022 • 19:27 Комментировать
Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал Евгению Копачеву для «Евро-Футбол.Ру» расширение Российской премьер-лиги до 18 команд, за которое проголосовало большинство клубов чемпионата России.

«К великому сожалению, профессиональных людей не слушают, которые знают, что надо делать. Нужно всегда придерживаться мнения президентов клубов. Тем более, если большинство хочет.

Я тоже думаю, что в чемпионат можно добавить еще две команды. Было бы логично, чтобы последние две команды сражались за прописку в лиге с 3-4 командой ФНЛ. 

Но РФС главный орган, поэтому он решает все. Ничего страшного нет, что 18 команд. Набрать можно у нас много команд, игроков. Я не думаю, что нужно много времени, чтобы футболист подготовился к высшей лиге. Много талантливых ребят, которых нужно доводить до ума.

Проблема российского футбола – подготовка футболиста. До 18 лет ими ещё занимаются, а дальше прогресса нет. Чья это проблема? Это всех касается: и РФС, и клубов – всех, кто задействован. У нас это самое слабое звено – подготовка игроков», – заявил Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов
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