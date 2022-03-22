Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное расширение Премьер-лиги до 18 клубов с мораторием на вылет.

- У нас уже два года не проводились стыковые матчи, их просто обрубили. Я и люди, с которыми я общаюсь, не знаем, почему так сделали. Где спортивный интерес? Я против моратория на вылет. Такими темпами всё придёт к тому, что Премьер-лигу и ФНЛ сделают закрытыми лигами, откуда никто никуда не вылетает, в которых членство клубов неизменно.

Что касается расширения РПЛ, то я за это, будет больше матчей. Пусть из ФНЛ выходят напрямую две команды, как раньше, а 15-е и 16-е места Премьер-лиги сыграют стыки с занявшими 3-и 4-е места в ФНЛ. Та же «Алания» хочет повышения в классе, и если она второй раз попадёт в первую четвёрку и не получит шанс выйти в РПЛ, это будет несправедливо.

Понятно, что за расширение без вылета голосуют клубы, находящиеся в нижней части таблицы Премьер-лиги. Понятно, что сейчас тяжелая ситуация, но ряд клубов из ФНЛ тоже хочет бороться за выход в РПЛ и имеет для этого ресурсы, а регламент требует проведения стыковых матчей с участием 3-й и 4-й команд ФНЛ по итогам сезона. Так на каком основании их третий год подряд собираются лишить этой возможности?