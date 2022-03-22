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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера считает, что пауза на матчи сборных пойдёт на пользу «Спартаку»

22 Марта 2022 • 19:16 Комментировать

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», считает, что пауза в чемпионате пойдет на пользу «красно-белым».

«Тренеры всегда рассматривают это время как возможность улучшить взаимодействие игроков», - приводит слова Карреры sport24.

После 22 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, в последних пяти матчах московский клуб одержал лишь одну победу и однажды сыграл вничью.

В первом туре после перерыва подопечные Паоло Ваноли сыграют на выезде против московского «Локомотива», матч запланирован на второе апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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