Каррера считает, что пауза на матчи сборных пойдёт на пользу «Спартаку»

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», считает, что пауза в чемпионате пойдет на пользу «красно-белым».

«Тренеры всегда рассматривают это время как возможность улучшить взаимодействие игроков», - приводит слова Карреры sport24.

После 22 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, в последних пяти матчах московский клуб одержал лишь одну победу и однажды сыграл вничью.

В первом туре после перерыва подопечные Паоло Ваноли сыграют на выезде против московского «Локомотива», матч запланирован на второе апреля.