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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Созин: «Мне страшно за весь российский футбол» эксклюзив

22 Марта 2022 • 19:08 Комментировать (1)

Сегодня, 22 марта, клубы РПЛ в своем большинстве проголосовали за увеличение количества команд в РПЛ до 18 команд. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что скорее всего это решение не будет принято в РФС. Ситуацию для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в интервью Евгению Копачеву прокомментировал футбольный агент Андрей Созин.

«Дословно скажу так: Я не комментирую действия руководителей РФС и РПЛ. Мне страшно за весь российский футбол… Страшно. Потому что руководители клубов вымучивают только какие-то свои внутренние проблемы.

Все понимают, что начинать надо с детско-юношеского футбола. Все говорят надо заниматься детско-юношеским футболом. Но ни одного слова ни на одном собрании не сказали руководители РФС.

У нас появилась новая юношеская лига U19. Это большое дело, они сейчас играют серьезный турнир, который показывают по ТВ. Нужно не лигу расширять, а сделать теперь уже U21, чтобы мы сохранили огромный пласт футболистов. Потом уже можно говорить об увеличении на 18-20 команд. Мы должны своих ребят выращивать, а не привлекать белорусов и других. Начать это нужно сегодня, они же вырастут через несколько лет.

У «Алании» нет стадиона, она играет в Грозном, у Воронежа тоже стадиона нет, он не аккредитован, в общем, не имеет права играть на нем. «Оренбург» тоже... Кто будет играть-то?», – заявил Созин.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Созин
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