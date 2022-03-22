Президент «Урала»: «Доиграем сезон до конца»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию своего клуба для издания «Спорт-Экспресс». Функционер уверен, что команда доиграет текущий розыгрыш.

«Обязательно доиграем текущий сезон! «Урал» точно будет в лиге до конца. Но я могу отвечать только за свой клуб».

Сегодня президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался по поводу окончания сезона. Руководитель заявил, что не все клубы могут доиграть текущий розыгрыш, чем вызвал массу вопросов у журналистов. Президенты "Урала" и "Уфы" уже прокомментировали свое будущее. Все остается на своих местах. Болельщикам переживать не стоит.