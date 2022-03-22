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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: «Доиграем сезон до конца»

22 Марта 2022 • 17:55 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию своего клуба для издания «Спорт-Экспресс». Функционер уверен, что команда доиграет текущий розыгрыш.

«Обязательно доиграем текущий сезон! «Урал» точно будет в лиге до конца. Но я могу отвечать только за свой клуб».

Сегодня президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался по поводу окончания сезона. Руководитель заявил, что не все клубы могут доиграть текущий розыгрыш, чем вызвал массу вопросов у журналистов. Президенты "Урала" и "Уфы" уже прокомментировали свое будущее. Все остается на своих местах. Болельщикам переживать не стоит. 


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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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