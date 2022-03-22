Шамиль Газизов: «Уфа» доиграет текущий сезон»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал будущее своего клуба изданию «Спорт-Экспресс».

«Все в порядке. Никаких проблем нет. «Уфа» нормально доиграет текущий сезон» — сказал Газизов вышеуказанному источнику.

Не так давно гендиректор сообщил о том, что легионеры не планируют покидать клуб в ближайшее время.

Президент РПЛ не так давно высказался о проблемах участников лиги и дал понять, что сделает все ради сохранения чемпионата, а также будет уговаривать руководителей доиграть сезон.