Хасимото может покинуть «Ростов» в ближайшее время

Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото в ближайшее время может покинуть клуб. О данной информации сообщает издание «РБ Спорт».

Если верить источнику, футболист подумывает о расторжении контракта в одностороннем порядке, чем может воспользоваться благодаря новой опции ФИФА.

В 10 матчах РПЛ Хасимото забил 2 гола и сделал 2 передачи в текущем розыгрыше.

Следует отметить, что приостановление контрактов до конца текущего розыгрыша — право легионеров. ФИФА позволяет игрокам легально завершать сотрудничество таким образом.