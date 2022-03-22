Газзаев: «Почему не соблюдаем спортивный принцип?»

Экс-наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев не согласен с тем, что будет нарушен спортивный принцип в РПЛ по итогам сезона 2021/22.

«От расширения лиги у нас футболисты начнут показывать игру высочайшего уровня? Расширим, никто не вылетит по итогам сезона. А где спортивный принцип?» – задался вопросом Газзаев в интервью РИА Новости.

Также Газзаев обозначил ключевую проблему – это финансирование клубов в предстоящем сезоне. В качестве основы Газзаев предлагает сначала создать социально-экономический проект, а только после этого принимать решения по поводу как расширения РПЛ, так и отмены спортивного принципа.

Отметим, что на текущий момент велика вероятность того, команды, занявшие 15 и 16 места не вылетят в ФНЛ по итогам текущего сезона.