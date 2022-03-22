Хачатурянц: «Случаи, при которых судья не должен назначаться на ту или иную команду, бывают»

Руководитель Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц допускает ситуации, при которых конкретных судей лучше не назначать на тот или иной матч. По его словам, такое случается даже с самыми известными и авторитетными арбитрами - например, с Сергеем Карасевым. - Я считаю, что есть случаи, при которых судья не должен назначаться на ту или иную команду. Более того, могу сказать, что есть известнейший наш судья Сергей Карасев, который лично мне говорил: «Слушай, у меня не получается судить эту команду в этом городе. Ну, не получается. Не потому что я хороший или плохой. Не складывается».

Впрочем, глава РПЛ уточнил - это ни в коем случае не означает, что клубы будут самостоятельно выбирать себе арбитров или как-то влиять на подобный процесс. В такие крайности РПЛ никогда не скатится, уверяет руководитель лиги.

- У судей бывает точно так же, как и у команд. Бывает так, что не получается, исторически так складывается, поэтому вот в таких обстоятельствах — уместно. Это не значит ни в коем случае, что клубы будут назначать себе судей или выбирать список, ни в коем случае! Это другая крайность.

Хачатурянц стал президентом РПЛ осенью прошлого года, его мандат продлится пять лет.