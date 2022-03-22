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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ: «Все наши судьи - честные люди»

22 Марта 2022 • 16:48 Комментировать (3)

Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц не испытывает сомнений в том, что все работающие в высшей лиге чемпионата судьи являются честными людьми, к которым не может быть вопросов в смысле коррупции. Возможные проблемы Хачатурянц возлагает на организационные вопросы, мешающие должной подготовке судей - например, особенности трактовки правил, которые могут меняться в зависимости от подхода руководства.

- Да, но я считаю, что все, кто сейчас судят, — честные люди. С точки зрения доверия к их порядочности и честности, нет никаких сомнений. Вопрос об их подготовки в промежутке до возобновления чемпионата и вопрос об изменениях трактовок, которые произошли в очередной раз, это не их вина и беда, что происходит частая смена руководителей департамента, изменения концепций руководства. Я считаю, что в данном случае очень важна стабильность. Думаю, что мы придем к этой стабильности, - заявил Хачатурянц.

Хачатурянц стал президентом РПЛ осенью прошлого года, его мандат продлится пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Ашот Хачатурянц
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