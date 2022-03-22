Президент РПЛ: «Вернем пиво на стадионы»

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал действующий запрет пива на стадионах. Функционер дал понять, что в ближайшее время по данному вопросу может многое измениться.

«Переживаем за все клубы. Надеемся, что сезон доиграет каждый. Лично буду обсуждать со всеми желающими вопрос о снятии с чемпионата. Надеюсь, что моего диалога будет достаточно, дабы руководители одумались.

В ближайшее время планируем вернуть пиво на стадионы. В качестве стоп-фактора безопасности пиво не является для меня чем-то особенным. Его необходимо возвращать на арены, однако решение не может быть принято за несколько дней.

Сегодня идет обсуждение формата «весна-осень». Для начала необходимо понимать его преимущества. Будет отдельное обсуждение. Далее останутся второстепенные вопросы, которые позволят получить клубам дополнительное финансирование. Многие подсчитали, что пиво принесет большие доходы. Мы не против» — сказал президент РПЛ одному из журналистов «Чемпионата».