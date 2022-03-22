Хачатурянц: «Предложений хватает и без «адидасов» с «найками»

Президент российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц дал свой комментарий по поводу поставщика мячей для футбольного чемпионата России, в связи с отказом западных компаний поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. Свято место, как известно, пусто не бывает, и Хачатурянц пояснил - предложений хватает и без «адидасов» с «найками».

- Мы будем рассматривать разные варианты. Рассматривается несколько китайских предложений. Оттуда мы собираем все предложения, которые есть. Есть и российские. Возможно, будет единый спонсор. Так как все мячи производятся в Пакистане, будем смотреть, с кем мы стратегически выстроимся, чтобы обеспечить себя полностью, - пояснил Хачатурянц.