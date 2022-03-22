Лоза призвал тратить деньги на своих игроков, а не на легионеров

Известный российский артист Юрий Лоза в разговоре с журналистами высказался по поводу отъезда многих иностранных футболистов из России.

Лоза сказал «Спорт-Экспрессу», что клубам РПЛ не нужно ориентироваться на легионеров и тратить на них деньги. Юрий призвал тратиться на своих игроков. Артист отметил, что сейчас у нас есть отличная возможность создать хороший футбол, но в него необходимо вкладываться.

Напомним, что из-за ситуации на Украине руководители ФИФА разрешили иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.