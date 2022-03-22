Президент «Урала» поддержал расширение РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам о том, как относится к возможному расширению Российской Премьер-лиги.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что он, конечно же, полностью поддерживает расширение элитного дивизиона до 18 команд. Функционер считает, что про спортивный принцип сейчас можно забыть, так как многие российские клубы потеряли большое количество иностранных футболистов. Иванов напомнил, что только «Урал» лишился четырёх игроков.

Напомним, что на данный момент в РПЛ играют 16 команд.