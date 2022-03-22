Булатов считает, что из-за новых команд уровень РПЛ может сильно упасть

Экс-наставник московского «Спартака-2» Виктор Булатов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд.

Булатов сказал Metaraitings.ru, что у него нет однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время расширять в РПЛ. С одной стороны, 30 матчей в чемпионате это достаточно мало. С другой стороны, из-за новых команд уровень РПЛ может очень сильно упасть.

Напомним, что некоторые представители РПЛ предлагают в ближайшее время расширить лигу с 16 до 18 команд.