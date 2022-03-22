Агент Фукса заявил, что ничто не заставит бразильца уйти из ЦСКА

Агент бразильского защитника ЦСКА Бруно Фукса заявил журналистам, что его клиент не собирается покидать московскую команду.

Агент Стефано Кастанья сказал «РБ-Спорт», что его клиент не собирается приостанавливать контракт с «армейским» клубом. Кастанья отметил, что бразильская футбольная федерация пока не давит на Бруно, так что ничто не заставит защитника в ближайшее время уйти из московской команды.

Напомним, что в этом сезоне Бруно Фукс провёл в российском чемпионате пять поединков, в которых получил одну красную карточку.