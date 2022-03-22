Президент РПЛ высказался по поводу стыка между Айртоном и Гоцуком

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал журналистам о том, что думает по поводу стыка Айртона и Кирилла Гоцука в поединке между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Хачатурянц сказал «Матч ТВ», что большинство экспертов и специалистов, которые просматривали этот эпизод, пришли к выводу, что защитник «Нижнего Новгорода» за это грубое действие должен был получить жёлтую карточку или даже скорее оранжевую.

Напомним, что в итоге арбитр Сергей Иванов не показал карточку Гоцуку. Встреча же закончилась вничью со счётом 1:1.