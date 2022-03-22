Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ высказался по поводу стыка между Айртоном и Гоцуком

22 Марта 2022 • 13:06 Комментировать (2)
Нижний Новгород
1:1
Спартак Москва
окончен

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал журналистам о том, что думает по поводу стыка Айртона и Кирилла Гоцука в поединке между «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

Хачатурянц сказал «Матч ТВ», что большинство экспертов и специалистов, которые просматривали этот эпизод, пришли к выводу, что защитник «Нижнего Новгорода» за это грубое действие должен был получить жёлтую карточку или даже скорее оранжевую.

Напомним, что в итоге арбитр Сергей Иванов не показал карточку Гоцуку. Встреча же закончилась вничью со счётом 1:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Российская Премьер-Лига Кирилл Гоцук Айртон Лукас Ашот Хачатурянц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
14:47 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака» Мележиков двумя словами охарактеризовал будущее российского футбола
14:22 · Россия. Премьер-лига
Ваноли вернётся в Россию на этой неделе
14:02 · Россия. Премьер-лига
Лоза призвал тратить деньги на своих игроков, а не на легионеров
13:54 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» поддержал расширение РПЛ
13:42 · Россия. ФНЛ
Аксёнов покинул пост главного тренера «Текстильщика»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Булатов считает, что из-за новых команд уровень РПЛ может сильно упасть
13:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Фукса заявил, что ничто не заставит бразильца уйти из ЦСКА
13:11 · Кубок России
Защитник «Ротора» Мартынов: «Никто из игроков «Рубина» не удивил, а в Хвиче нет ничего топового»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ высказался по поводу стыка между Айртоном и Гоцуком 2
12:33 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц назвал грубой ошибкой назначение Мешкова на матч «Рубина»
12:20 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался против отказа от госфинансирования
11:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» вошёл в топ-20 клубов по доходу за прошлый сезон
11:25 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников призвал клубы РПЛ искать новых Кержаковых и Аршавиных
11:09 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Рубина»: «У нас есть доверие к Слуцкому»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Вилков считает, что Слуцкий должен подать в отставку после разгрома от ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем