Президент «Урала» высказался против отказа от госфинансирования

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного отказа российских клубов от госфинансирования.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что точно не планирует на ближайшей встрече клубов РПЛ поднимать подобные вопросы. Функционер отметил, что он против отказа российских команд от госфинансирования. Президент «шмелей добавил, что для некоторых госкомпаний финансирование клубов является имиджевой составляющей.

Напомним, что на данный момент екатеринбургская команда занимает 13-ю строчку в российском чемпионате.