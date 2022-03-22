«Зенит» вошёл в топ-20 клубов по доходу за прошлый сезон

Питерский «Зенит» попал в двадцатку мировых клубов с наилучшим доходом в сезоне 2020/2021.

Как сообщает Deloitte, команда из Санкт-Петербурга за прошлый сезон заработала 212 миллионов евро и по этому показателю заняла 19-е место среди всех мировых клубов. Стоит отметить, что доход «Зенита» по сравнению с прошлым годом сократился на 24 миллиона евро.

Первую строчку по доходу занял «Манчестер Сити». Английская команда заработала за прошлый сезон 645 миллионов евро. В тройку также вошли мадридский «Реал» и «Бавария».